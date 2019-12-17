Рада приняла новый Избирательный кодекс

Верховная Рада на заседании в четверг, 19 декабря, 330 голосами приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского, передает Корреспондент.net.

В частности, документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

При этом из текста кодекса убрали возможность снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки кандидата направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщениях относительно фактов нарушения кандидатом закона.

Принять участие в распределении депутатских мандатов получат партии, которые преодолеют барьер в 5%.

Согласно новому Избирательному кодексу, парламентские выборы будут проводить в едином общегосударственном многомандатном округе. Голосовать будут в 27 избирательных регионах, которые в основном совпадают с областями. В Днепропетровской области и Киеве предусмотрено создание по два избирательных округа. Вместе с тем, Херсонская область и Автономная Республика Крым объединены в один избирательный регион. Заграничный избирательный округ относится к Киеву.

На некоторых территориях голосование может не проводиться - в частности, из-за временной оккупации. Избиратели из соответствующих регионов смогут принять участие в голосовании, сменив место голосования.

Напомним, в сентябре Зеленский ветировал и вернул в Раду со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый парламентом восьмого созыва 11 июля.

В предложениях Зеленского указывается, что "Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование".