Удобный маршрут: Путин заявил, что транзит газа через Украину сохранится

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится, но не уточнил, на какой срок. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.
По его словам, Россия не желает обострять ситуацию в энергетике.
Он также заявил, что решение Стокгольмского арбитражного суда якобы является политическим.
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ недовольны решением Стокгольмского арбитража. Он также заявлял, что для достижения газовых договоренностей необходимо исключить судебные претензии. в "Нафтогазе" называют эти требования унизительными.