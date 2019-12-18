В Греции обнаружены царские гробницы с драгоценностями возрастом более 3 тыс. лет

Археологи обнаружили в Греции две царские гробницы с драгоценностями и артефактами возрастом более 3 тысяч лет.

Среди находок есть золотое кольцо с изображением быков и снопов ячменя, а также кулон с портретом египетской богини.

Могилы были усеяны маленькими кусочками золотой фольги, которая когда-то украшала стены усыпальниц.

Раскопками занимались археологи из США. По их словам, открытие гробниц рассказывает много нового о культуре и торговле Микенского периода, в частности, о торговых и культурных связях Греции с Египтом.

Захоронение расположено на юге Пелопоннеса, недалеко от дворца Бронзового века в Пилосе (который по преданию принадлежал царю Нестору).

Купольные своды гробниц рухнули много лет назад. Из-за этого погребальные камеры оказались заполнены землей и камнями, что не позволило грабителям туда попасть раньше археологов.

Группа археологов из Университета Цинциннати полтора года вела раскопки, тщательно документируя все находки.