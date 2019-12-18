В Греции обнаружены царские гробницы с драгоценностями возрастом более 3 тыс. лет

Среди находок есть золотое кольцо с изображением быков и снопов ячменя, а также кулон с портретом египетской богини.
Могилы были усеяны маленькими кусочками золотой фольги, которая когда-то украшала стены усыпальниц.
Раскопками занимались археологи из США. По их словам, открытие гробниц рассказывает много нового о культуре и торговле Микенского периода, в частности, о торговых и культурных связях Греции с Египтом.
Захоронение расположено на юге Пелопоннеса, недалеко от дворца Бронзового века в Пилосе (который по преданию принадлежал царю Нестору).
Купольные своды гробниц рухнули много лет назад. Из-за этого погребальные камеры оказались заполнены землей и камнями, что не позволило грабителям туда попасть раньше археологов.
Группа археологов из Университета Цинциннати полтора года вела раскопки, тщательно документируя все находки.