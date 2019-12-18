Через месяц все авиакомпании начнут работать в новом терминале аэропорта «Одесса»

С 15 января 2020 года все авиакомпании, которые принимает Одесский аэропорт, начнут работать в новом терминале. Об этом заявила генеральный директор КП «Международный аэропорт Одесса» Ольга Макогонюк на транспортной комиссий городского совета, передает издание «Пушкинская».

С ее слов, на сегодняшний день всего три авиакомпании совершают вылет из нового терминала – это «Wizz Air», «Ernest Airlines» и «SkyUp Airlines». Остальных перевозчиков планируют перевести до середины января 2020 года.

С 20 декабря начинается плановый перевод всех авиакомпаний, которые вылетают из одесского аэропорта. Мы ожидаем, что до 15 января все перевозчики будут сосредоточены уже в новом терминале,

- говорит она.

Сейчас, со слов директора, из одесского аэропорта летают в 35 направлениях в разные точки мира, 15 из которых появились только в этом году благодаря лоукостерам. Еще два ожидается в 2020 году, однако каких именно Ольга Макогонюк не уточнила, отметив только, что это не новые авиакомпании, а дополнительные рейсы лоукостеров.

В целом, с января по декабрь 2019 года услугами одесского аэропорта воспользовалось 1,8 млн пассажиров. Всего за указанный период аэропорт Одессы осуществил 7 248 рейсов

Начатая в 2017 году реконструкция взлетно-посадочной полосы продолжится и в 2020 году. За это время планируют завершить работы и ввести в эксплуатацию перон, две соединительные дорожки, полосы и навигацию. Заработать они должны уже осенью 2020 года.

Отметим, что на странице авиакомпании «Fly UA» появилась информация, что с 25 декабря все рейсы из Одессы на вылет данного перевозчика уже будут в новом терминале.