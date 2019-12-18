 
Информация к новости
  • Просмотров: 71
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Через месяц все авиакомпании начнут работать в новом терминале аэропорта «Одесса»

Категория: Новости

Через месяц все авиакомпании начнут работать в новом терминале аэропорта «Одесса»

С 15 января 2020 года все авиакомпании, которые принимает Одесский аэропорт, начнут работать в новом терминале. Об этом заявила генеральный директор КП «Международный аэропорт Одесса» Ольга Макогонюк на транспортной комиссий городского совета, передает издание «Пушкинская».

С ее слов, на сегодняшний день всего три авиакомпании совершают вылет из нового терминала – это «Wizz Air», «Ernest Airlines» и «SkyUp Airlines». Остальных перевозчиков планируют перевести до середины января 2020 года.

С 20 декабря начинается плановый перевод всех авиакомпаний, которые вылетают из одесского аэропорта. Мы ожидаем, что до 15 января все перевозчики будут сосредоточены уже в новом терминале,
- говорит она.

Сейчас, со слов директора, из одесского аэропорта летают в 35 направлениях в разные точки мира, 15 из которых появились только в этом году благодаря лоукостерам. Еще два ожидается в 2020 году, однако каких именно Ольга Макогонюк не уточнила, отметив только, что это не новые авиакомпании, а дополнительные рейсы лоукостеров.

Через месяц все авиакомпании начнут работать в новом терминале аэропорта «Одесса»

В целом, с января по декабрь 2019 года услугами одесского аэропорта воспользовалось 1,8 млн пассажиров. Всего за указанный период аэропорт Одессы осуществил 7 248 рейсов

Начатая в 2017 году реконструкция взлетно-посадочной полосы продолжится и в 2020 году. За это время планируют завершить работы и ввести в эксплуатацию перон, две соединительные дорожки, полосы и навигацию. Заработать они должны уже осенью 2020 года.  

Отметим, что на странице авиакомпании «Fly UA» появилась информация, что с 25 декабря все рейсы из Одессы на вылет данного перевозчика уже будут в новом терминале. 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать