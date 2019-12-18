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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Одесские озеленители защищают зеленые насаждения от вандалов

Категория: Новости / История и общество

Одесские озеленители защищают зеленые насаждения от вандалов

С целью защиты растений от незаконной вырубки озеленители КП «Горзелентрест» приступили к работам по опрыскиванию хвойных насаждений специально разведенным раствором мела, сообщает пресс-служба мэрии.

Такой метод является абсолютно безопасным для растений и позволяет временно испортить их декоративную привлекательность, придавая растениям нетоварный вид,
- отмечают коммунальщики.

Одесские озеленители защищают зеленые насаждения от вандалов

Одесские озеленители защищают зеленые насаждения от вандалов

Одесские озеленители защищают зеленые насаждения от вандалов

Ежегодно, в преддверии новогодних праздников, в Одессе увеличивается количество случаев самовольной вырубки хвойных насаждений. Вандалы вырубают молодые сосны, ели и елки с целью продажи или украшения жилья, поэтому зачастую жертвами варварства становятся самые лучшие экземпляры.

Если вы стали свидетелем несанкционированной вырубки городских зелёных насаждений, немедленно звоните в полицию по номеру 102.



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