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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся сегодня в Минске

Категория: Новости / Политика

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся сегодня в Минске

Трехсторонние газовые переговоры по транзиту при участии Украины, России и Европейского союза продолжатся 20 декабря в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

Как сообщается, сегодня, 20 декабря, переговоры о продлении транзита газа через Украину состоятся в Минске. Еврокомиссия будет принимать участие в переговорах в онлайн режиме.

Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, не зависимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев,
- подчеркнул министр энергетики Алексей Оржель.

Отметим, что во время газовых переговоров в Берлине, которые состоялись 19 декабря, Украина и Российская Федерация достигли принципиального соглашения относительно транзита. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, переговоры по газу в Берлине были очень интенсивными, а сторонам удалось достигнуть соглашения. При этом он отметил, что соглашение достигнуто по всем элементам.

Кроме того, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Кремле заявил, что транзит газа через Украину сохранится. Путин отметил, что остается вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт.

 



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