С сегодняшнего дня в обращении появятся монеты номиналом 5 гривен

С 20 декабря в Украине вводят в обращение монету номиналом 5 гривен. Об этом сообщили в Нацбанке, передает "Главком".

Монета должна постепенно заменить бумажные банкноты 5 гривен. В НБУ отмечают, что чеканить монеты государству выгоднее, чем печатать бумажные деньги.

Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20-25 лет. Зато банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут находиться в обращении незначительный промежуток времени - в среднем один - два года,

- говорят в учреждении.Также 20 декабря в обращение поступят обновленные банкноты номиналом 50 гривен с усовершенствованной системой защиты.

Напомним, 25 июня в Нацбанке презентовали новую банкноту номиналом 1000 гривен. Ее выпустили в обращение 25 октября 2019 года. Кроме этого, Нацбанк вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек с 1 октября 2019 года. Они перестали быть платежным средством, то есть рассчитаться ими невозможно.