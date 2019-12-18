Парламент принял закон о реестре педофилов

Верховная Рада приняла закон о создании реестра педофилов с доступом для правоохранителей.

Законопроект 0887 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиления ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего" поддержали 325 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Законом создается Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, который должен стать предохранителем для повторения подобных преступлений.

В реестр вносятся сведения относительно фамилии, имени, отчества осужденного, даты рождения, места жительства или пребывания, преступления, за которое он был осужден, уголовного наказания, которое к нему было применено, информации о фактически отбытом им наказании, а также о нарушении правил административного надзора.

Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего до создания реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства такого лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора.

Информация о лице исключается из реестра в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют: сельские, поселковые и городские председатели, руководители государственных администраций, других органов государственной власти и местного самоуправления - в отношении лиц, которые претендуют на занятие должности руководителя (заместителя руководителя) дошкольного учебного заведения, среднего учебного заведения, внешкольного учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанных осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам, и относятся к их сфере управления. Также право на получение такой информации будут иметь руководители дошкольных, средних, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанных осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного или социального характера таким лицам, в связи с решением вопроса о принятии человека на работу.

Также право на получение данных из реестра будет иметь любое физическое лицо относительно информации о себе и любое физическое лицо относительно информации о другом лице, при наличии заверенного в соответствии с требованиями закона «О нотариате» согласия лица, в отношении которого такая информация запрашивается.

Закон усиливает ответственность за преступления, предусмотренные ст. 152, 153 УК Украины, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, лицом, которое ранее совершало такие преступления (в случае их повторности) - до пожизненного лишения свободы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Отметим, что в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиления ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего" был принят Верховной Радой VIII созыва.