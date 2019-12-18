НАБУ проводит обыски на телеканале «ДумскаяТВ»

Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении телеканала «Думская TV» на улице Канатной. Сотрудников не пускают на рабочие места.
Как сообщили в издании «Думская», обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.
По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.
Происходящее прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко:
Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ.