Отставание зарплат в Украине от соседних стран остается существенным

Отставание Украины по уровню средних зарплат от соседних стран остается огромным. Об этом сообщает Экспертная платформа Национального банка в Facebook, передает РБК-Украина.
По данным экспертов, в третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро.
Эксперты НБУ считают, что судя по переводам заробитчан, в 2019 году достиг рекорда отток рабочей силы из страны. За 10 месяцев года, по оценкам НБУ, они перечислили в Украину 10,5 млрд долларов (в прошлом году за этот период - 9,4 млрд долларов). Одновременно с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за границей, составляют постоянную величину - 1,12-1,17 млрд долларов ежемесячно.
Если взять все десятилетие, то наибольший разрыв в оплате труда в Украине и Польше (основное направление трудовой миграции) достигал в начале 2015-го - 6 раз.
Отметим, что Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.