Все игорные заведения прекращают работу до 16.00 - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с сегодняшнего дня все игорные заведения до 16 часов прекращают функционирование.

Об этом говорится на сайте МВД, передает Укринформ.

Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер,

- сказал Аваков.

Он подчеркнул, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Я требую от руководителя полиции, Фискальная служба также будет приобщена. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений,

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к исполнению приказа.

- добавил министр.

Начальник управления Департамента стратегических расследований Владимир Околит рассказал, что только за минувшую ночь полиция прекратила деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 миллионов гривень.

Сегодня ночью специалисты ДСР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДСР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес,

- отметил Околит.

Напомним, что правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях.