Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов США за прекращение судебного разбирательства из-за газа, в соответствии с суммой, предложенной в арбитражных решениях между российским Газпромом и Украинский Нафтогаз, сообщили в Reuters в пятницу с ссылкой на источник, близкий к переговорам, передает "Металлургпром".

Судебный спор заблокировал новую сделку по поставкам российского газа в Украину и в остальную часть Европы. Срок действия действующего соглашения о поставках истекает 31 декабря. Переговоры по новому договору продолжаются.

Минэнерго России и "Газпром" не ответили Reuters на запросы о комментариях. Министерство энергетики Украины и "Нафтогаз" от комментариев отказались.

Выплату 3 миллиардов подтвердили в "РИА Новости", процитировав источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов, который отметил, что это может стать частью пакетного соглашения с Украиной.

Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске,

— добавил собеседник агентства.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что стороны на переговорах очень качественно поработали над протоколом решения по транзиту российского газа через украинскую территорию.