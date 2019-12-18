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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета

Категория: Новости

В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета

Документооборот в Минобороны будет переведен в электронную форму, в частности, появится электронный военный билет. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Марценюк во время брифинга, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, новая команда обнаружила «ужасное» количество бумаги, которое должен подписывать руководящий состав военных частей.

Есть случаи, когда на подписание уходит полдня - это время не потраченное на повышение обороноспособности нашей страны,
- отметил Марценюк.

По его словам, постепенно будет осуществляться переход на электронный документооборот в Минобороны.

В первую очередь мы будем переводить те документы, которые являются базовыми для военнослужащего, в электронный вид. Речь идет в первую очередь о электронном военном билете, об автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом. Стыд, что этого до сих пор не сделали,
- сказал заместитель министра.

Кроме того, планируется введение электронного оформления компенсаций за аренду жилья, онлайн-очереди на квартиры, а также введение электронных рапортов.

 



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