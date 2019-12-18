В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета

Документооборот в Минобороны будет переведен в электронную форму, в частности, появится электронный военный билет. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Марценюк во время брифинга, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, новая команда обнаружила «ужасное» количество бумаги, которое должен подписывать руководящий состав военных частей.
По его словам, постепенно будет осуществляться переход на электронный документооборот в Минобороны.
Кроме того, планируется введение электронного оформления компенсаций за аренду жилья, онлайн-очереди на квартиры, а также введение электронных рапортов.