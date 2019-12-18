Украинский легкоатлеты остались без финансирования

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские легкоатлеты не проведут сборы перед Олимпиадой из-за отсутствия финансирования со стороны возглавляемого Владимиром Бородянским Министерства культуры молодежи и спорта.

По словам Гоцула, легкоатлеты вынуждены отказаться от проведения ближайших учебно-тренировочных мероприятий, которые являются одним из первых этапов подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио.

Целенаправленная и планомерная подготовка к олимпийскому сезону, которая продолжалась до 18 декабря, прервалась. Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило нам, что запланированное финансирование, которое было выделено и доведено до Федерации легкой атлетики Украины, с большой вероятностью не будет выплачено. Это ставит нас в очень сложную ситуацию,

заявил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул в видеообращении на YouTube.

Сейчас мы уже провели определенный этап, который не будет компенсироваться Министерством, на сумму около 4,5 миллионов гривен. Для Федерации — это большая и болезненная сумма, которую мы не можем увеличивать. Поэтому с 19 декабря мы отменяем все учебно-тренировочные сборы на территории Украины, в частности — это сборы в Черкассах, Днепре и Броварах для группы метания. Также отменяются сборы для группы прыжков в Киеве, включая сборы для серебряного призера чемпионата мира-2017 Юлии Левченко.

«Сократится финансирование соревнований в Сумах на призы Владимира Голубничего по спортивной ходьбе. Кроме того, мы вынуждены сократить финансирование зарубежных сборов в Кыргызстане, Испании, Португалии, Турции, Польше и Кении для наших ведущих спортсменов».

Мы вынуждены пойти на этот шаг — Министерство не дает нам никаких гарантий. Это очень болезненная и неприятная ситуация. Вины Федерации легкой атлетики Украины в этом нет, но я все равно прошу прощения у спортсменов, тренеров и других специалистов. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ситуация будет исправлена и планомерная работа возобновится.

Отметим, что ранее Верховная Рада поручила Кабинету министров Украины выделить средства для подготовки украинских спортсменов к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм.