В Украине заработала видеофиксация экзамена по вождению

В Украине заработала видеофиксация практического экзамена на право управления авто, то есть ход экзамена начнут фиксировать с помощью технических средств контроля, которые будут устанавливаться в каждом экзаменационном авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел Украины (МВД).
Предполагается, что видеофиксация появится в экзаменационном авто в каждом регионе страны уже с 24 декабря.
Также нововведение поможет уменьшить коррупционную составляющую, избежать возможных противоречий во время сдачи экзамена и обнаружить совершенное правонарушение. Если будут противоречия, то кандидат в водители будет иметь возможность обжаловать результаты экзамена.