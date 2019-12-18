Британский парламент проголосовал за Brexit

Сегодня, 20 декабря, парламент Великобритании поддержал план премьер-министра Бориса Джонсона о выходе страны из Европейского союза. Об этом сообщает ЛIГА.net со ссылкой на BBC.

Законопроект одобрили 358 депутатов, против проголосовали 234.

Работа над законопроектом будет продолжена в Палате общин и Палате лордов. Правительство рассчитывает, что он станет законом в январе, и Великобритания сможет 31 января 2020 года покинуть Евросоюз, если свое согласие даст Европарламент.

Затем начнется переходный период в 11 месяцев, во время которого Великобритания будет сохранять нынешние экономические отношения с ЕС и продолжит следовать его правилам.

Принятый законопроект также содержит запрет на продление переходного периода после 31 декабря 2020 года. Если к этому времени стороны не смогут договориться, Великобритания выйдет из переходного периода без торговой сделки с ЕС.

Напомним, что весной парламент Великобритании несколько раз провалил соглашение о Brexit, достигнутое экс-премьером Терезой Мэй. 17 октября пришедший на смену Мэй Джонсон заключил новое соглашение о Brexit. 29 октября оппозиция согласилась на проведение досрочных парламентских выборов по инициативе Джонсона. 12 декабря Консервативная партия получила на выборах большинство в парламенте, что сделало Brexit возможным.