Обыск на «Думской TV": одесские журналисты обратились к Президенту, Кабмину и ГПУ

Мы, работники средств массовой информации Одесской области, подвергшиеся препятствованиям в и нападениям за свою профессиональную деятельность за последние три года, заявляем, что в регионе практически отсутствует какая-либо гарантия безопасной работы представителей СМИ, а журналисты региона страдают от бездействия местных чиновников в вопросах защиты свободы слова и достоинства,

- говорится в заявлении.

В документе констатируется, что "по данным мониторинга свободы слова Института массовой информации, в 2019 году Одесская область стала лидером среди регионов Украины (без учета г. Киев) по количеству нарушений прав журналистов. В частности, по состоянию на декабрь этого года зафиксировано 18 случаев нарушений прав журналистов. Последние три года Одесская область стабильно находится в первой пятерке регионов-лидеров по нарушениям свободы слова. В течение 2017-2018 годов Одесская область, согласно мониторингу ИМИ, занимала пятую позицию".

В настоящее время правоохранительные органы не выполняют определенных законодательством задач по защите законной профессиональной деятельности журналистов: вовремя не вносятся сведения в ЕРДР (о фактах правонарушений - ред.), Неэффективно расследуются данные случаи и тому подобное. Иногда задерживают исполнителей правонарушений, однако не происходит полного расследование преступления, заказчиков не устанавливают,

Авторы заявления призвали "центральные органы власти и правоохранительные институты страны серьезно отнестись к ситуации с безопасностью работников СМИ в Одесской области и соответственно отреагировать с учетом этой крайне негативной тенденции".

- отмечается в документе.

В частности, требуют "от руководства государства - взять на контроль расследование всех фактов нападения на журналистов в Одесской области за последние три года и способствовать защите прав журналистов, их законной профессиональной деятельности, от правоохранительных органов - своевременно реагировать, полно, своевременно и ответственно расследовать все случаи нападений на журналистов, установить нападавших и заказчиков. Гарантировать соблюдение необходимых правовых процедур при расследовании".

В документе также содержится требование к МВД, Нацполиции и Генпрокуратуре Украины "обеспечить публичный отчет руководителей правоохранительных органов Одесской области в январе 2020 года о ходе расследования уголовных производств относительно нападения на журналистов и препятствования их профессиональной деятельности в течение последних трех лет".

Открытое заявление журналистов Одесской области поддержали исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк, шеф-редактор "Детектора медиа" Наталья Лигачева, медиаэксперт и тренер по безопасности ИМИ Ирина Земляная, региональный представитель ИМИ в Одесской области Павел Колотвин, координатор медиапроекта ОО "Институт политической информации" Александр Замковый и другие.

Ранее председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко назвал "позором" действия сотрудников НАБУ, которые проводят сегодня без предъявления документов обыски в редакции одесского телеканала "Думская TV", блокируя работу телевизионщиков.

В то же время Национальный союз журналистов Украины осудил практику проведения обысков или иных следственных действий в редакционных помещениях СМИ, которые проходят грубым образом и угрожают прекращением непрерывного вещания.

Напомним, что утром 20 декабря сотрудники НАБУ прибыли к зданию на улице Канатной в Одессе, где работает редакция канала «Думская TV» и начали обыски, мотивируя вопросами, возникшими у одного из владельцев помещения. Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными.

Пресс-служба НАБУ в свою очередь обнародовала информацию о том, что следственные действия (в помещении телеканала "Думская" - ред.) санкционированы, проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 в пользу ООО «Шаг вперед».