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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Наконец-то с носом: Египетские археологи нашли новую статую Сфинкса

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Наконец-то с носом: Египетские археологи нашли новую статую Сфинкса

В египетской провинции Эль-Минья группа археологов во время раскопок обнаружила статую сфинкса. Об этом на странице в Facebook сообщило египетское министерство по делам древностей, передает «2+2».

Как отмечает в сообщении Гамаля ас-Самастауи — генеральный директор управления древностей Среднего Египта — статуя изготовлена из известняка. Длина фигуры 55 сантиметра, а высота — 35.

 

Наконец-то с носом: Египетские археологи нашли новую статую Сфинкса

Статуя с четкими и красивыми чертами лица и деталями, что показывает мастерство древнеегипетского художника,
— рассказывает о находке Гамаля ас-Самастауи. Возраст статуи пока не сообщается.

К слову, кроме статуи были найдены амулеты из фаянса, флакон из алебастра и горшки изготовлены из глины.

 

Сфинксы в древнеегипетской культуре — это цари в образе странных существ с телом льва, а головой — человека. В Египте самой известной скульптурой сфинкса является Большой Сфинкс в Гизе. Это самая древняя монументальная скульптура, сохранившаяся до наших дней. Высотой статуя 20,22 метра, длина ее 73,5, а ширина — 19,3 метра.

 



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