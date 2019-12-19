В Киеве запретили фейерверки до конца войны на Донбассе

В Киеве запретили фейерверки и салюты на период военных действий на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета в пятницу, 20 декабря, передает Корреспондент.net.

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в городе Киеве,

- сказано в сообщении.

Для проведения массового мероприятия теперь необходимо подавать заявку не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия требуется перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта (например, для проведения спортивных событий), то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней.

Заявка должна содержать информацию об организаторе и мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения события.

Также запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Организацию событий возле культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся.