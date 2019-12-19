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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Насыщенная культурная жизнь уменьшает риск преждевременной смерти

Категория: Новости / Полезные советы

Насыщенная культурная жизнь уменьшает риск преждевременной смерти

Посещение музеев, театров и выставок может быть эффективным способом борьбы со стрессом, что в свою очередь снижает риск преждевременной смерти. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

 

 

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что у людей, которые хотя бы раз в несколько месяцев посещают музеи, театры и выставки, риск преждевременной смерти на 31% меньше чем у тех, кто этого не делает,
- говорится в сообщении.

Отмечается, что к такому выводу ученые пришли на основании данных более 6 тысяч взрослых британцев в возрасте от 50 лет, которые принимали участие в исследовании проблем старения.

Ученые уточнили, что курение, алкоголь и недостаточная физическая активность больше влияют нн преждевременную смерть, но не стоит пренебрегать и различными видами досуга.

Авторы исследования предполагают, что посещение музеев, театров, выставок может быть эффективным способом борьбы со стрессом. Искусство может способствовать креативности, что позволяет людям адаптироваться к жизненным обстоятельствам.



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