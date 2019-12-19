Насыщенная культурная жизнь уменьшает риск преждевременной смерти

Посещение музеев, театров и выставок может быть эффективным способом борьбы со стрессом, что в свою очередь снижает риск преждевременной смерти. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что у людей, которые хотя бы раз в несколько месяцев посещают музеи, театры и выставки, риск преждевременной смерти на 31% меньше чем у тех, кто этого не делает,- говорится в сообщении.
Отмечается, что к такому выводу ученые пришли на основании данных более 6 тысяч взрослых британцев в возрасте от 50 лет, которые принимали участие в исследовании проблем старения.
Авторы исследования предполагают, что посещение музеев, театров, выставок может быть эффективным способом борьбы со стрессом. Искусство может способствовать креативности, что позволяет людям адаптироваться к жизненным обстоятельствам.