 Благотворительный фонд «Надежда, Добро и Благосостояние» поздравил детей с днем святого Николая

В празднике участвовали детишки, проходящие лечение в медицинском центре Благотворительного фонда «Надежда, Добро и Благосостояние», из детского дома «Жемчужинка», школы-интерната № 88. Более ста детей с замиранием сердца ожидали, что им приготовил святой Николай. И они не были разочарованы.

Сначала их порадовали спектаклем по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева». А когда представление закончилось, ребята поучаствовали в ярмарке и в интерактивных играх.

В конце вечера ребят ждал сюрприз, организаторы праздника приготовили для детей более сотни подарков на любой вкус. Среди них были сувениры, книги, игры, игрушки, и, конечно, каждый ребенок унес с собой конфетно-кондитерский набор.

Поздравил ребят с днем святого Николая настоятель храма при Фонде отец Александр. Пожелал добрых Рождественских и новогодних праздников, радости и чудес в эти замечательные дни, организатор праздника, президент Фонда «Надежда, Добро и Благосостояние», депутат городского совета Андрей Кисловский.

Средства, собранные от продажи поделок на ярмарке будут направлены на развитие медицинского центра при Благотворительном фонде и оказание помощи нуждающимся.

Как рассказала директор Фонда Надежда Кисловская, с 2020 года Фонд запускает новую программу, в рамках которой детям с проявлениями аутизма будет оказана благотворительная помощь. С детьми будут работать специалисты разного профиля, кроме того в программу реабилитации будет включен такой уникальный и на сегодняшний день еще мало используемый способ восстановления контакта с окружающей средой для подобного типа детей, как дельфинотерапия, Руководители Фонда надеются, что программа даст положительные результаты.