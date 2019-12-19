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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Украина подпишет контракт на транзит российского газа на 5 лет: “Газпром” заплатит “Нафтогазу” 3 млрд долларов

Категория: Новости / Экономика и финансы

Украина подпишет контракт на транзит российского газа на 5 лет: “Газпром” заплатит “Нафтогазу” 3 млрд долларов

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря.

“Договорились о возможности подписания контракта на 5 лет, который может быть затем продлен. Объем транзита на 2020 год — 65 млрд кубов, с 2021 по 2024 — по 40 млрд кубов”, — сообщил источник. Он отметил, что тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

Для справки: объем транзита российского газа за 11 месяцев 2019 года — 81 млрд 493,9 млн куб. м.

Кроме того, стороны договорились, что Россия заплатит Украине около $3 млрд по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года, до конца 2019 года.

“Есть договоренность, что Россия заплатит почти $3 млрд по решению арбитража Стокгольма, причем, еще до конца текущего года”, — сказал собеседник агентства.

После выплаты Газпромом $3 млрд Украина откажется от других претензий к Газпрому по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.

“Россия выплатит $3 млрд, а Украина, в свою очередь, отзовет все другие претензии”, — отметил собеседник

Речь идет об иске в почти $12 млрд и штрафе Антимонопольного комитета Украины.

5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с “Газпрома” штраф и пеню суммарном в размере около 172 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

 

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