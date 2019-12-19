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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Администрация Трампа заставила демократов отменить быстрое финансирование Украины

Категория: Новости / Политика

Администрация Трампа заставила демократов отменить быстрое финансирование Украины

Администрация президента США Дональда Трампа угрожала демократам ветированием финансовой помощи в оборонной сфере Украины. Окружение Трампа добивалось от демократов отмены пункта о быстром финансировании Украины.  Демократы выполнили требование АП, сообщает The Washington Post.

Если бы данный пункт не отменили, то Пентагону пришлось бы оказывать Украине финансовую помощь в размере 250 миллионов долларов в течении 45 дней.  

 

Напоминаем, что в этом году США уже задерживали военную помощь Украине перед телефонным разговором между лидерами стран Трампом и Зеленским. Данный разговор вызвал скандал мирового уровня, в том числе и из-за которого Палата представителей Конгресса США уже поддержала импичмент Трампа. 

 



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