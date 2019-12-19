Китай достиг цели работы по борьбе с бедностью на 2019 год

Китай выполнил годовые задачи по ликвидации бедности на 2019 год. Об этом сообщили в пятницу на всекитайском совещании по оказанию помощи нуждающимся районам.

На совещании отметили, что более 10 млн человек были выведены из бедности, и около 340 уездов сняли с себя ярлык бедных в 2019 году.

Численность зарегистрированного малоимущего населения в наиболее бедных районах страны сократилась с 1,72 млн в 2018 году до 430 тыс. в конце 2019 года.

На вышеупомянутом совещании также был выдвинут призыв к осуществлению более активных усилий для вывода всего нуждающегося населения из бедности к концу 2020 года.

Там также заявили, что будет усовершенствован механизм мониторинга, запущенный, чтобы избежать возвращения в состояние бедности, в то время как избавление от бедности через потребление и предпринимательство будет поощряться.