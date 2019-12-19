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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Со Свинарчука Порошенко разрешили снять электронный браслет

Категория: Новости

Со Свинарчука Порошенко разрешили снять электронный браслет

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) разрешили снять электронный браслет с Олега Гладковского, проходящего по ряду уголовных дел и вышедшего из СИЗО под залог. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передают Украинские новости.

По словам спикера Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольги Постолюк, суд частично удовлетворил ходатайство САП о продлении Гладковскому других обязательств по мерам пресечения.

Бывшего первого замсекретаря СНБО задержали в аэропорту “Борисполь” сотрудники НАБУ 17 октября.

Его подозревают в двух преступлениях: недекларировании доходов от сдачи квартиры в аренду и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку — корпорации “Богдан”.



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