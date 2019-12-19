В Одессе могут вернуться названия декоммунизированных улиц

Такая возможность появилась благодарая позиции нового руководителя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

Он ее высказал в интервью Дойче Велле:

«Можно ли ожидать коррекции названий уже переименованных населенных пунктов или улиц?

Это вопрос органов местного самоуправления. Если их не устраивает, они могут это сделать. Институт может инициировать такие дискуссии и обсуждение в экстраординарных случаях, но в большей степени это вопрос местных органов. Это не самое насущное».

Таким образом, у Одесского горсовета появилась возможность отменить «декоммунизацию» одесских улиц по Саакашвили, когда были переименованы улицы, не имеющие никакого отношения к коммунистическому режиму. Зачастую, вместо них появились совершенно не одесские названия, которые вызвали удивление у одесситов.

Антон Дробович: «Національну пам’ять не варто перетворювати на пропаганду»

источник