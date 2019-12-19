Год Крысы: Как правильно встретить и отпраздновать 2020-й

Новый, 2020 год уже не за горами, и можно уже начать готовиться к праздникам. Согласно восточному календарю, символом следующего года будет Белая Металлическая Крыса. Следующий год будет удачным для начала нового дела и бизнеса. А чтобы в новый зодиакальный цикл войти без лишнего груза, лучше до конца 2019 года рассчитаться с долгами и решить затянувшиеся конфликты. В новогоднюю ночь также не рекомендуется надевать одежду с принтами животных. Но обо всем по порядку.

Год Крысы. Что нужно знать

По восточному календарю 2020-й - год Белой Металлической Крысы. Стихия года - металл, ей соответствует белый цвет. Китайская астрология основывается на пяти элементах (стихиях) – огонь, дерево, вода, земля и металл. Каждый из этих элементов имеет свой собственный набор характеристик.

Что касается белого цвета, то он символизирует искренность и благие намерения. В следующем году Крыса будет помогать тем, кто добивается своих целей честным путем и с уважением относится к людям.

На Востоке Крыса является символом достатка и денежного благополучия. Поэтому 2020-й будет особенно удачным для начала нового дела и продвижения в бизнесе. При этом стоит помнить, что неоправданный риск Крыса не любит, поэтому в новом году нужно стараться действовать размеренно и обдумывать каждый шаг.

Крыса открывает новый 12-летний цикл, и для того, чтобы войти в него без лишнего груза, рекомендуется максимально рассчитаться с долгами и решить появившиеся проблемы и конфликты.

Многих пугает, что 2020 год будет високосным, от него ждут бед, катастроф и потери равновесия в жизни. На самом деле это не так. 2020 год – подходящее время для заключения брака и пополнения в семье. Астрологи уверяют, что в следующем году в мире должно стать меньше катастроф и войн. Ожидается, что многие конфликты удастся решить дипломатическим путем.

Однако отмечается, что стихия металла сделает людей непреклонными, жесткими и даже немного замкнутыми. Это почувствуется во всех типах отношений - даже в дружбе или на работе.



Как встретить год Крысы

Крыса - животное семейное, поэтому отмечать наступление 2020 года астрологи советуют в кругу семьи. Чтобы в новом году в семье не было ссор и непонимания, нужно убраться в доме. Также рекомендуется выбросить все ненужные вещи: одежда, которую не носите, надщербленная посуда, поломанная мебель.

Что касается выбора наряда для встречи Нового года, то белая Крыса любит светлые тона и все блестящее. Поэтому стоит выбрать белый, бежевый, кремовый и другие подобные цвета и украсить свой образ сверкающими украшениями.

А вот использовать в своем наряде принты животных и изображения представителей семейства кошачьих не рекомендуется. Фигурки и изображения котов, тиров, леопардов также нельзя вешать на елку, считается, что символ года может испугаться и убежать, забрав с собой удачу.

Новогоднее меню должно быть разнообразным. На столе могут быть салаты, сырные и колбасные нарезки, горячие и холодные закуски, а также мясные блюда. Единственное - лучше убрать с новогоднего стола крепкие алкогольные напитки и отдать предпочтение шампанскому, легким винам или коктейлям.

Приметы к году Крысы

Много примет связано именно с приготовлениями к празднику. Приобрести новую вещь перед Новым годом – к богатству и процветанию. Вылитая последняя капля шампанского в бокал предвещает улучшение финансового состояния. Разбитая в новогоднюю ночь Крысы хрустальная ваза или бокал – к счастью. Еще одна новогодняя примета: если встречаешь Новый год в теплой компании – приятным будет общение с людьми весь следующий год.

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