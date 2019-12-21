Одесский горсовет выплатил 2 млн грн семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже

Одесский городской совет выплатил порядка 2 млн грн семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета

"По состоянию на 21 декабря 2019 года департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета перечислено семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара на Троицкой, 25, материальной помощи в общей сумме 2 130,0 тыс. грн, в том числе пяти семьям погибших и 31 пострадавшему", - говорится в сообщении.

Кроме того, от фонда благотворительной помощи Одесского городского совета пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь:

- семьям погибших - 50 тыс. грн;

- пострадавшим лицам, которые сегодня продолжают получать лечение в больницах, - по 30 тыс. грн;

- пострадавшим лицам, которые имеют повреждения различной степени тяжести, - по 10 тыс. грн.

В целом объем расходов на помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в Одесском колледже составляет 4 млн 950 тыс. грн.

Напомним, 4 декабря в Одессе загореля колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Трагедия унесла 16 жизней,