Глава МИД Украины объяснил, почему украинцев обязали использовать загранпаспорт при пересечении границы с РФ

Использование заграничного паспорта при поездках в РФ позволит исключить бюрократическую волокиту в случае потери документа, сообщает 112.ua.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что пересечение украинцами границы с РФ на основании заграничного паспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа. Соответствующий комментарий глава МИД опубликовал в Twitter.

"Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что 1 марта следующего года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании заграничного паспорта, но только для украинцев, которые выезжают из Украины на территорию РФ.