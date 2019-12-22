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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Глава МИД Украины объяснил, почему украинцев обязали использовать загранпаспорт при пересечении границы с РФ

Категория: Новости / Политика

Глава МИД Украины объяснил, почему украинцев обязали использовать загранпаспорт при пересечении границы с РФ

Использование заграничного паспорта при поездках в РФ позволит исключить бюрократическую волокиту в случае потери документа, сообщает 112.ua.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что пересечение украинцами границы с РФ на основании заграничного паспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа. Соответствующий комментарий глава МИД опубликовал в Twitter.

"Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что 1 марта следующего года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании заграничного паспорта, но только для украинцев, которые выезжают из Украины на территорию РФ.



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