Украинских военных будут обучать английскому языку

Изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: "Будет предоставляться преимущество потому офицеру или сержанту, который знает английский язык".

С 2020 года в Вооруженных силах хотят серьезно улучшить качество изучения английского языка на всех уровнях, сообщает BBC.

Заместитель начальника Генштаба Сергей Наев,: "Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений".

По словам начальника Генштаба, изучение английского языка - один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

В следующем году в ВСУ должны усилить изучение английского языка, в том числе с помощью инструкторов западных партнеров.

Наев добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: "Будет предоставляться преимущество потому офицеру или сержанту, который знает английский язык".

Заместитель министра обороны Украины Алина Фролова в разговоре с "Радио Свобода" анонсировала планы ввести перечень должностей в ВСУ, для которых знание английского языка будет обязательным.

Однако это далеко не первая попытка продвигать в украинской армии английский язык.

Ранее это также считалось мотивацией, но только для тех, кто рассчитывал принять участие в миротворческих миссиях.

Первая попытка обучить английскому Вооруженные силы была еще при президентстве Виктора Ющенко.