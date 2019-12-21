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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Всего за месяц работы в “Укроборонпроме” Мустафа Найем заработал больше 300 тыс гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы

Всего за месяц работы в “Укроборонпроме” Мустафа Найем заработал больше 300 тыс гривен

Заместитель генерального директора государственного концерна “Укроборонпром” Мустафа Найем, назначенный на эту должность 21 ноября, за месяц заработал 310 521 гривню зарплаты. Об этом свидетельствуют данные открытой декларации экс-нардепа на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Сразу после назначения в “Укрборонпром” Найем заявил, что его основная задача — помощь компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками.

 

 

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