Критики Hollywood Reporter назвали худшие киноработы года ВИДЕО

На втором месте оказалась экранизация популярного мюзикла «Кошки». Картину раскритиковали еще после первого трейлера. Третье место досталось фильму «Темный Феникс». Четвертую строчку занял триллер «Домино» с участием Николая Костера-Вальдау, более известного по роли Джейме Ланнистера в «Игре Престолов».

Также в перечень вошли две ленты с участием Джона Траволты, последняя работа Сильвестра Сталлоне, а также «Призраки Шэрон Тейт» и «Миллион мелких осколков».

Специалисты посоветовали всем, кто хочет попробовать себя в роли кинокритиков, посмотреть десять худших киноработ уходящего года. По их словам, в этой профессии очень высокая конкуренция, а некачественные фильмы приходится смотреть часто.

Ранее IMDb назвал самые ожидаемые киноработы 2020 года. Лидером топ-10 стала лента «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»....

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