IMDb перечислил самые ожидаемые фильмы 2020 года... ВИДЕО

Первым в списке самых ожидаемых картин 2020 года стал фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — продолжение «Отряда самоубийц».

Эксперты составили рейтинг на основе сведений с ресурса IMDb – крупнейшей в мире информационной базы о кино. При этом учитывались не оценки пользователей, а данные по просмотрам веб-страниц и показатели популярности. Лидером топ-10 стала картина «Хищные птицы» о борьбе главы преступного мира с супергероинями. На втором месте оказался фильм «Суперсоник в кино», а на третьем – боевик «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли, передает Oanews.

Четвертую позицию заняла лента про не теряющего популярности Джеймса Бонда – «Не время умирать». На пятой строчке – фильм от Marvel – «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон. Также в топ-10 попали такие картины, как «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», боевик о шпионах «King’s Man: Начало» и очередной экшн о Доминике Торетто – «Форсаж 9».

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