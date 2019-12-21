Иудеи всего мира отмечают Хануку

Иудеи всего мира сегодня, 22 декабря, начинают отмечать праздник Хануки.

Праздник начинается каждый год 25-го числа еврейского месяца кислева и продолжается 8 дней. В этом году эти дни приходятся на период с вечера 22 декабря по вечер 30 декабря 2019 года.

В еврейском календаре новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь.

Евреи отмечают Хануку cо II века до н. э. Согласно еврейской традиции, после осквернения греческими язычниками Иерусалимского храма вспыхнуло восстание, завершившееся победой иудейских войск.

После изгнания греческих захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм города. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но неоскверненного масла для светильника оказалось совсем мало. На изготовление же и освящение нового требовалось восемь дней.

Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел восемь дней, в течение которых и приготовили новые запасы масла. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник — ханукию. При этом принято устанавливать ханукию на улице у входа в дом или на подоконнике, чтобы ее свет был виден всем.

Время зажигания ханукальных свечей – начало ночи. Перед тем как зажечь их, запрещено приниматься за какое-либо другое дело. Многие не дожидаются начала ночи, а зажигают ханукальные огоньки после захода солнца, едва наступают сумерки. Каждый из этих огней должен гореть не менее получаса после выхода звезд.

В эти дни из уважения к маленькому кувшинчику масла, найденному Маккавеями, принято есть пищу, жареную на масле. Главные ханукальные лакомства — это жаренные на масле пончики с вареньем внутри и картофельные оладьи латкес.

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