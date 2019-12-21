 
Информация к новости
  • Просмотров: 95
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Число жертв в результате извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 19

Категория: Новости / Происшествия

Число жертв в результате извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 19

В Новой Зеландии число погибших в результате извержения вулкана увеличилось до 19 человек, еще двоих до сих пор разыскивают. В полиции заявили, что их проинформировали о смерти еще одного человека в больнице Окленда в воскресенье вечером.
Как сообщается, в четырех больницах Новой Зеландии остаются 14 пострадавших в результате извержения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, 9 декабря сообщалось о том, что на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана, в результате которого погиб как минимум один человек, еще десятки получили ранения.
Когда вулкан вспыхнул, на Белом острове или вблизи него в тот момент находились около 50 человек. Среди них были туристы из Австралии, США, Германии, Китая, Великобритании и Малайзии. По состоянию на 15 декабря, число жертв в результате извержения вулкана достигло 16.


Источник: 112



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать