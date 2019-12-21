Число жертв в результате извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 19

В Новой Зеландии число погибших в результате извержения вулкана увеличилось до 19 человек, еще двоих до сих пор разыскивают. В полиции заявили, что их проинформировали о смерти еще одного человека в больнице Окленда в воскресенье вечером.

Как сообщается, в четырех больницах Новой Зеландии остаются 14 пострадавших в результате извержения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 9 декабря сообщалось о том, что на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана, в результате которого погиб как минимум один человек, еще десятки получили ранения.

Когда вулкан вспыхнул, на Белом острове или вблизи него в тот момент находились около 50 человек. Среди них были туристы из Австралии, США, Германии, Китая, Великобритании и Малайзии. По состоянию на 15 декабря, число жертв в результате извержения вулкана достигло 16.