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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

На Львовщине сразу шесть шахт отключили от электричества

Категория: Новости

На Львовщине сразу шесть шахт отключили от электричества

В ночь на понедельник, 23 декабря, шесть шахт госпредприятия «Львовуголь», чьи работники ранее перекрывали трассу Львов — Рава Руська, требуя выплаты зарплаты, отключили от электричества — обесточены водоотливы, вентиляторы главного проветривания и подъемники.

 «На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление»,
 — сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его информации, электричество отключили из-за того, что руководство шахт не смогло авансом заплатить за электроэнергию.
«Отключение шахт ГП „Львовуголь“ от электроэнергии произошло из-за невыполнимых требований — заранее выплатить 22 млн гривен за электроэнергию за период декабрь 2019 — январь 2020 года»,
 — пишет Волынец на своей страничке в соцсетях и напоминает о задолженностях перед горняками.


Источник: ФАКТЫ



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