В Киеве произошел пожар в общежитии НАУ

Сегодня, 23 декабря, в столице в общежитии Национального Авиационного Университета, которое расположено по адресу улица Нежинская, 29б, произошел пожар. Отмечается, что сообщение о происшествии поступило на линию «101» ночью, около 00:35.



«В момент прибытия спасателей девятиэтажное здание было заполнено дымом. Часть спасателей отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть приступила к эвакуации студентов. Из-за серьезного задымления пожару спасатели запросили подмогу»

- сказано в сообщении.

Во время обследования здания, удалось установить, что возгорание началось в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа. Его оперативно ликвидировали.

Стоит отметить, что это была нежилая комната, а из общежития эвакуировали более 300 студентов.



«После ликвидации в помещение студентов не впустили. Чтобы они не мерзли, они направились в ближайшие корпуса общежитий, чтобы переждать, пока ребят пустят обратно»,

- добавили в сообщении.Как стало известно, на месте происшествия работалj 14 единиц техники и около 35 человек личного состава ГСЧС. На данный момент, все детали и обстоятельства пожара устанавливаются.