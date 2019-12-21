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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Киеве произошел пожар в общежитии НАУ

Категория: Новости / Происшествия

В Киеве произошел пожар в общежитии НАУ

Сегодня, 23 декабря, в столице в общежитии Национального Авиационного Университета, которое расположено по адресу улица Нежинская, 29б, произошел пожар. Отмечается, что сообщение о происшествии поступило на линию «101» ночью, около 00:35.

«В момент прибытия спасателей девятиэтажное здание было заполнено дымом. Часть спасателей отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть приступила к эвакуации студентов. Из-за серьезного задымления пожару спасатели запросили подмогу»
 - сказано в сообщении.

Во время обследования здания, удалось установить, что возгорание началось в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа. Его оперативно ликвидировали.
Стоит отметить, что это была нежилая комната, а из общежития эвакуировали более 300 студентов.

«После ликвидации в помещение студентов не впустили. Чтобы они не мерзли, они направились в ближайшие корпуса общежитий, чтобы переждать, пока ребят пустят обратно»,
 - добавили в сообщении.
Как стало известно, на месте происшествия работалj 14 единиц техники и около 35 человек личного состава ГСЧС. На данный момент, все детали и обстоятельства пожара устанавливаются.


Источник: АиФ



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