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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Эксперт оценил газовые договоренности с Россией

Категория: Новости / Экономика и финансы

Эксперт оценил газовые договоренности с Россией

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м. Решения относительно объемов больше соответствуют интересам России, нежели Украины, рассказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

"Экономически допустимые [для нас] объемы – 50 млрд куб. м, а технологически – 40. Если будет меньше 40 млрд куб. м газа в нашей ГТС, то мы не сможем поставлять газ во все области Украины. Тогда надо будет его разворачивать на реверс. Так что с точки зрения объемов, это компромисс, который ближе к российским интересам, чем к нашим",
 – отметил он.
Впрочем, продолжил Дяченко, договоренности по объемам – не окончательны. Многое может изменить отсрочка введения трубопровода в обход Украины – "Северный поток – 2", на строительство которого США наложили санкции.
"Все будет зависеть от того, будет "Северный поток – 2" или нет. Если не будет потока, тогда то, что там записано, не важно, поскольку все равно объемы будут существенно больше",
 – сказал Дяченко.
Он также добавил, что согласие РФ выполнить решение Стокгольмского арбитража – это победа для Украины.


Источник: СЕГОДНЯ



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