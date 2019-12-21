Эксперт оценил газовые договоренности с Россией

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м. Решения относительно объемов больше соответствуют интересам России, нежели Украины, рассказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.
"Экономически допустимые [для нас] объемы – 50 млрд куб. м, а технологически – 40. Если будет меньше 40 млрд куб. м газа в нашей ГТС, то мы не сможем поставлять газ во все области Украины. Тогда надо будет его разворачивать на реверс. Так что с точки зрения объемов, это компромисс, который ближе к российским интересам, чем к нашим",– отметил он.
Впрочем, продолжил Дяченко, договоренности по объемам – не окончательны. Многое может изменить отсрочка введения трубопровода в обход Украины – "Северный поток – 2", на строительство которого США наложили санкции.
"Все будет зависеть от того, будет "Северный поток – 2" или нет. Если не будет потока, тогда то, что там записано, не важно, поскольку все равно объемы будут существенно больше",– сказал Дяченко.
Он также добавил, что согласие РФ выполнить решение Стокгольмского арбитража – это победа для Украины.