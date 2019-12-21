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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесские тепловики начали работу над новой схемой отопления для оптимизации расходов

Категория: Новости / Экономика и финансы

Одесские тепловики начали работу над новой схемой отопления для оптимизации расходов

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" уже долгие годы несет жуткие убытки, погашение которых обеспечивают за счет городского бюджета. Со сменой руководства "ТГО", пытаются найти пути решение проблемы с помощью новой схемы. Об этом сообщила новая глава КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.
Новая схема теплоснабжения Одессы поможет оптимизировать КП "ТГО", а также уменьшить вливания из бюджета города. дыра в бюджете КП достигла уже 1,3 млрд грн, уже в конце 2019 года. По схожей схеме уже работают тепловики Винницы, и такая же разрабатывается для Киева.

Это техническая документация, которая показывает, к примеру, нужна ли нам такая мощность котельных, которую Одесса эксплуатирует. Не тратим ли мы деньги зря и понять, какая сумма нужна, чтобы сделать предприятие энергоэффективным. Объявлен тендер на разработку такой схемы, для ее разработки нужен год,
 - рассказала Анна Позднякова.
Она добавила, что разработка схемы будет состоять из нескольких этапов, первым из которых будет энергоаудит. Именно такой аудит поможет понять слабые места предприятия, которые на первый взгляд могут быть незаметны.


Источник: УСИ



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