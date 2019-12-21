Зимние каникулы в одесских школах продлятся 2 недели

Зимние школьные каникулы в Одессе продлятся с 30 декабря по 13 января. Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Она рассказала, что на это период предусмотрена большая развлекательная программа, закуплено более 30 тысяч билетов на детские представления в Театр музыкальной комедии и другие городские театры. Во всех городских школах пройдут ёлки, а для учеников 1-6-х классов в школы уже переданы сладкие подарки.

Отметим, что каникулы в Одессы оказываются короче, чем в области. Так, например, в ряде населённых пунктов Лиманского (Коминтерновского) района школьные каникулы начались уже с 23 декабря.