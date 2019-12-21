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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Белый дом заблокировал военную помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Категория: Новости / Политика

Белый дом заблокировал военную помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Администрация президента США заморозила военную помощь Украины почти сразу после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на полученные документы и электронные письма.
Еще 19 июня сотрудник Административно-бюджетного управления Майкл Даффи отправил запрос в Пентагон с требованием предоставить детальную информацию о военной помощи Украине. Запрос был сделан по просьбе Трампа.
В имеющихся документах также содержится информация, свидетельствующая о том, что военная помощь Украине была заблокирована спустя примерно час после разговора Трампа и Зеленского 25 июля. На основании этого разговора в США Палата представителей запустила импичмент Трампу.
Недавно же в Белом доме сообщили, что собираются сократить расходы на финансирование НАТО, вместо этого деньги хотят направить на другие военные нужды в Европе, среди которых финансирование Украины и Грузии, чьи границы соседствуют с российскими.


Источник: ФОКУС



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