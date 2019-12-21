Цена на транзит буде установлена на пять лет

На газовых переговорах было достигнуто соглашение о фиксированной цене за транзит газа на пять лет. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву.



"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы Газпрома за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет",

- сказал Козак.Как известно, в следующие пять лет Россия прокачает по украинской ГТС 225 миллиардов кубометров газа. Контракт может быть продлен на 10 лет.По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, тариф на транзит будет увеличен, его определит регулятор.Соглашение достигнуто, но работа над подписанием контрактов продолжается. Стороны планируют успеть до конца года, чтобы с 1 января транзит продолжился в штатном режиме.