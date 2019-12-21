Путин открыл движение по железнодорожной ветке Крымского моста

Президент России Владимир Путин отправился из Керчи в Тамань по железнодорожной ветке Крымского моста. Таким образом он запустил железнодорожное движение по мосту.

В поездке Путина сопровождали рабочие. Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров с Таманским. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.

Напомним, что 27 декабря 2014 года власти Украины приказали прервать движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. Таким образом, в Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки.

Первый пассажирский поезд, который пересечёт Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря, уже в пути. Он отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) 23 декабря с Московского вокзала, в 13:00 по киевскому времени. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут.