 
Информация к новости
  • Просмотров: 102
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Убийство журналиста Хашогги: пятерых человек приговорили к смертной казни

Категория: Новости / Политика

Убийство журналиста Хашогги: пятерых человек приговорили к смертной казни

Пять человек приговорены властями Саудовской Аравии к смертной казни за убийство журналиста Джамаля  Хашогги. Как  стало известно, еще три фигуранта дела приговорены к различным срокам тюремного заключения в общей сумме на 24 года.
По данным прокурора, в числе подозреваемых в причастности к убийству Хашогги фигурировал бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани. В то же время власти заявили, что провели в его отношении расследование, но доказательств найдено не было, и его освободили.
Хашогги исчез 2 октября 2018 года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. По их словам, он погиб в результате драки. Его тело так и не было найдено.
Годом ранее, в 2017 году, Хашогги покинул королевство и переехал в США, где писал статьи о ситуации в стране для газеты Washington Post. Журналист резко высказывался о внешней и внутренней политике в абсолютной монархии.   
На момент исчезновения Хашогги было 59 лет. У него осталось четверо детей: двое сыновей - 35-летний Салах и 33-летний Абдулла, а также две дочери - 27-летняя Ноха и 25-летняя Разан. Старший сын журналиста Салах живет в Саудовской Аравии, все остальные в США.


Источник: КП в Украине



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать