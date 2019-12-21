Убийство журналиста Хашогги: пятерых человек приговорили к смертной казни

Пять человек приговорены властями Саудовской Аравии к смертной казни за убийство журналиста Джамаля Хашогги. Как стало известно, еще три фигуранта дела приговорены к различным срокам тюремного заключения в общей сумме на 24 года.

По данным прокурора, в числе подозреваемых в причастности к убийству Хашогги фигурировал бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани. В то же время власти заявили, что провели в его отношении расследование, но доказательств найдено не было, и его освободили.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. По их словам, он погиб в результате драки. Его тело так и не было найдено.

Годом ранее, в 2017 году, Хашогги покинул королевство и переехал в США, где писал статьи о ситуации в стране для газеты Washington Post. Журналист резко высказывался о внешней и внутренней политике в абсолютной монархии.

На момент исчезновения Хашогги было 59 лет. У него осталось четверо детей: двое сыновей - 35-летний Салах и 33-летний Абдулла, а также две дочери - 27-летняя Ноха и 25-летняя Разан. Старший сын журналиста Салах живет в Саудовской Аравии, все остальные в США.