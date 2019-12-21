 
Информация к новости
  • Просмотров: 82
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Институте нацпамяти заявили, что в Киеве не будут сносить памятник генералу Ватутину

Категория: Новости / История и общество

В Институте нацпамяти заявили, что в Киеве не будут сносить памятник генералу Ватутину

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является могилой военачальника и сама историческая личность под декоммунизацию не подпадает.

"Фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы он был в этих списках, подпадал под декоммунизацию, существует отдельное исключение в отношении могил. Это не просто памятник Ватутину - это могила",
 - сказал Дробович.
Сообщается, что Институт нацпамяти изучает данную ситуацию.


Источник: 112



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать