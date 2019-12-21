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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

"Ощадбанк" закроет часть своих отделений

Категория: Новости / Экономика и финансы

"Ощадбанк" закроет часть своих отделений

В новом 2020 году государственный «Ощадбанк» намерен оптимизировать свою сеть, закрыв около 600 отделений. Сейчас в банке работает 2400 отделений. По плану должно остаться около 1800−2000. Об этом заявила глава наблюдательного совета финучреждения Байба Апин.
По ее словам, «Ощадбанк» уже начал оптимизацию сети, обновив больше 650 отделений. При этом по старой модели все еще работают около 1,8 тысячи филиалов, которые нужно сокращать.
При этом глава набсовета отметила, что закрытие отделений произойдет не одномоментно, а клиентам банка по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы. Кроме того, специалисты банка работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

«Одна сторона уже появилась на рынке: это и „Ощад 24/7“, и инновационные транспортные решения в столичном метро и общественном транспорте. Это сервисы, которые видны на рынке и которые будут совершенствоваться. Они требуют инвестиций»,
 — отметила банкир.


Источник: ФАКТЫ



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