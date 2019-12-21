Денисова сообщила о смерти заключенного в кропивницком СИЗО

В Кропивницком СИЗО 20 декабря 2019 года обнаружено умершего заключенного. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений во время осмотра трупа следственно-оперативной группой не обнаружено. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook 23 декабря.

Как отмечается, подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации превышались полномочия со стороны работников групп быстрого реагирования - применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

Более того, сейчас уволен заместитель по оперативной работе Радиона Друмова и заведующая медчасти Александра Степанова.

Омбудсмен отметила, что поднят вопрос относительно освобождения заместителя начальника учреждения с коммунально-бытового обеспечения - начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко.



«Сегодня работа на территории СИЗО продолжается - будет проводиться осмотр камер, общение с заключенными на предмет условий содержания и обращения с ними. Кроме того, вызвано начальника филиала ЦОЗ ГУИСу для организации медицинской помощи и фиксации телесных повреждений заключенных лиц, а также будет проверено медицинскую документацию»,

- говорится в сообщении.