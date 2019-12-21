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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

Категория: Новости / Политика

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

Недавно в британской прессе появилась информация о том, что королева Англии Елизавета II к 95-ти годам планирует сложить свои монаршие полномочия и передать сыну – 71-летнему принцу Чарльзу.
По информации Daily Mail, теперь представительство Ее Величества сделало официальное заявление о том, что королева не собирается покидать престол. А это означает, что принц Чарльз станет королем только по одной и очень грустной причине – смерти Елизаветы II.

"Нет планов по передаче обязанностей в 95 лет или любом другом возрасте",
 – сказано в официальном сообщении вестминстерской резиденции.
Часть полномочий все же будет исполнять ее сын принц Уэльский. Но Елизавета II останется на троне до самой своей смерти. Многие предполагали, что королем Британии станет ее внук – принц Гарри, но из-за ряда скандалов с Меган Маркл, Ее Величество передумала.


Источник: СЕГОДНЯ



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