Недовольные одесситы вышли на митинг против стройки у спортивной арены

В понедельник, 23 декабря, возле школы высшего спортивного мастерства "Олимпиец" на проспекте Шевченко, 31а собрались десятки одесситов и работников школы. Они вышли на митинг против строительства многоэтажного жилого дома прямо рядом со школой. Протестующие утверждают, что из-за него здание "Олимпийца" уже начало разрушаться.



Вокруг этого места, где намечено новое строительство, есть парк, который мы очень любим. Мы там выгуливаем своих детей и так далее, сами гуляем…,

Дом строится вплотную к манежу "Олимпиец". Основные работы еще не начались, а вы уже видите, что угол начинает осыпаться,

Мне не пришлось тренироваться в этом манеже, но я знаю, что многие наши спортсмены, которые добились высоких результатов, тренировались здесь. Почти 40 лет его никто не ремонтировал, наконец-то уже заканчивают крышу, дали тепло и освещение есть… Думал, что в скором времени сможем реконструировать и нашу беговую дорожку,

- рассказала жительница соседствующего со стройкой дома Марина Левченко.Она добавила, что в парке также есть спортивная площадка для волейболистов, которые содержат и саму площадку и прилегающую к ней территорию в чистоте и порядке, а также проводят там соревнования. Также о последствиях от строительства рассказал директор специализированной школы Олимпийского резерва.- заявил Анатолий Мельников.Отметим, что ситуация со спорткомплексом давно остается сложной, так как на его капремонт не выделялись деньги многие годы. В итоге, комплекс сейчас нуждается в полной реконструкции. При этом, на приведение "Олимпийца" в порядок Кабинет Министров Украины выделил 100 млн гривен и сейчас в нем уже начаты ремонтные работы.- рассказал олимпийский чемпион из Одессы и по совместительству депутат Одесского облсовета Николай Авилов, который добавил, что по его данным речь идет о жилом доме, на который дали добро в горсовете.