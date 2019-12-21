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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В Одессе прошел мотопробег Санта-Клаусов

Категория: Новости / История и общество

В Одессе прошел мотопробег Санта-Клаусов

В Одессе прошел мотопробег Санта-Клаусов. Мероприятие состоялось в воскресенье, 22 декабря. Отмечается, что около сотни мотоциклистов, одетых в костюмы Санта-Клаусов, собрались на площади 10 Апреля, а после проехали по Одессе до 411 батареи с остановкой на Приморском бульваре. Как рассказали участники мотопробега, цель мероприятия — поднять настроение себе и всем одесситам.

"Традиция такая есть у мотоциклистов во всех уголках планеты: если погода позволяет, под Новый год или Рождество мы выезжаем в костюмах, фотографируемся с прохожими и раздаем подарки деткам",
 — рассказал мотоциклист Евгений Мельников.


Источник: ВЕСТИ



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